Kindje zit vast op fiets: brandweer rukt uit

Mechelen - De Mechelse post van brandweerzone Rivierenland is zaterdagmiddag uitgerukt omdat een kindje met een voet was vastgeraakt tussen een fiets. Het bizarre voorval gebeurde op de Grote Markt.

Omstanders hadden het kind al willen bevrijden, maar dat lukte niet zomaar. "Daarom werd de brandweer erbij gehaald om de geknelde persoon te bevrijden. Uiteindelijk was dat niet nodig, want het kind heeft zichzelf nog kunnen bevrijden uit de benarde positie voor de brandweer ter plaatse was. Het was niet gekwetst", duidt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.