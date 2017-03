Opvolgster geeft op haar beurt de fakkel door

Nijlen - N-VA-politica Thannée Schaalje heeft haar ontslag ingediend als gemeenteraadslid in Nijlen. Haar partij wil tegen volgende gemeenteraad een opvolger aanduiden.

Thannée Schaalje heeft per brief haar ontslag ingediend, maar woonde de laatste zitting van de gemeenteraad nog wel bij als lid van de N-VA-fractie. Ze zal haar plaats afstaan als er een opvolger is gekozen binnen de partij, wellicht zal dat gebeuren in de gemeenteraad van april.

Schaalje was ook al een opvolgster, die de fakkel overnam op 4 november 2014 na het ingediende ontslag van Inge Van Camp.