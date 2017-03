Creatievelingen verhuizen naar parochiezaal

Heist-op-den-Berg - De wijkafdeling Heist-station van de tekenacademie verhuist naar de parochiezaal. De creatievelingen kunnen niet meer terecht in de nieuwe gebouwen van het Heilig-Hartcollege.

De wijkafdeling volgt momenteel nog les op zaterdagvoormiddag in de klaslokalen van de school. Maar in de nieuwbouw van de school, waar op dit moment volop aan gewerkt wordt, kan de tekenacademie in de toekomst niet meer terecht. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie in de buurt. Die is gevonden in de zaal van de parochie, op de bovenverdieping op het adres Heilig Hartstraat 3. Het gebouw ligt in een verkeersveilige omgeving met voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Vanaf september 2017 zullen de lessen van de tekenacademie daar plaatsvinden”, legt schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V) uit.



Voor de ingebruikname zullen brandweer en preventieadviseurs de veiligheid van het gebouw controleren op de eisen van de dienst Onderwijs en zal een gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek afgesloten worden.