Bureau buigt zich over Molenzonen én alle andere buitensportclubs

Heist-op-den-Berg - De gemeente gaat een studiebureau aanstellen om een Masterplan Openlucht Sportterreinen (MOS) op te maken. De in Heist totaal versnipperd gelegen sportterreinen moeten zo beter worden benut.

De aanleiding voor de studie is de nood tot uitbreiding of een verhuizing van enkele clubs, met voetbalclub Molenzonen uit Hallaar als bekendste voorbeeld. De club moet in 2021 de terreinen verlaten omdat er op gebouwd gaat worden. Dus wordt er een studie van 80.000 euro besteld die moet leiden tot een algemeen masterplan.

“De recreatiegebieden zijn een zootje in onze gemeente. Ze zijn totaal versnipperd. Veel clubs willen uitbreiden, andere zones worden niet volledig benut. Niemand kan nu zeggen of er in totaal genoeg recreatiezone is om aan de noden te voldoen. Alles wordt in kaart gebracht en er wordt rekening gehouden met de verwachte toekomstige noden en zelfs mogelijke nieuwe sporten. Onze bedoeling is om de terreinen te hergroeperen op een verstandige manier, zodat er synergieën kunnen ontstaan tussen de verschillende sporten”, legt Luc Vleugels uit.

“De bestemming van bepaalde gronden kan gewijzigd worden. Zo bestaan er sportterreinen die al jaren in onbruik zijn geraakt. Dan is het beter om een bestemmingsruil te doen en elders bijvoorbeeld landbouwgrond tot recreatiezone om te vormen”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) uit.

Sportschepen Nand Blauwens (Open Vld) zegt dat er heel wat clubs noden hebben. “Het gaat onder meer om SC Wiekevorst, Heist Hunters Lacrosse, softbalclub Afterburners, de Heistse Tennisclub en paardensportverenigingen die in meer of mindere mate een oplossing willen”, somt hij op.

Bij de club zelf hopen ze dat er eindelijk iets beweegt. “Spelers en sponsors leven meer en meer in onzekerheid. Binnen drie jaar moeten we onze velden verlaten, dus tegen dan moet er ergens een nieuwe infrastructuur staan”, zegt bestuurslid Sven Lambrechts.