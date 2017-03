“Geen marter? Wie bijt dan in autokabels?”

In deze bomen- en struikenrij zou volgens specialisten geen steenmarter huizen, al zien buren er wel geregeld de gevolgen van. Foto: Joren De Weerdt

Nijlen - Heel wat mensen uit het gebied tussen de Kesselsesteenweg, Molenstraat en de spoorweg melden dat ze heel wat overlast hebben van een steenmarter.

Het nieuws dat de mogelijke aanwezigheid van een steenmarter mee voor wat vertraging heeft gezorgd voor de goedkeuring van het grootschalige Woonbalproject heeft voor een storm aan reacties uit de buurt gezorgd. Er is de voorbije maanden namelijk een bezwaarschrift binnengekomen dat melding maakt van een steenmarter in de bosjes naast de spoorweg. Maar de specialisten die door het gemeentebestuur zijn aangezocht, zagen geen reden om aan te nemen dat er effectief een exemplaar van de beschermde soort zou leven.

“Geen duidelijke aanwijzingen dat hij hier leeft? Ik heb hem al over mijn gazon zien lopen, heb al enkele eieren uit mijn auto mogen halen omdat hij ze erin verstopt en heb al een toestel moeten kopen om er voor te zorgen dat hij de leidingen van mijn auto niet kapotbijt”, klinkt het onder andere. Andere Nijlenaars klagen ook over doodgebeten pluimvee, kapotgebeten autokabels of zelfs marters die het huis binnendringen en isolatie opeten. “Beschermde soort? Een plaag ja”, klinkt het op sociale media.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckxstaens (Nijlen & U) nuanceert. “De specialisten hebben enkel onderzocht of de bomen- en struikenrij naast de spoorweg beschermd territorium moet zijn voor de beschermde steenmarter. Dat bleek niet het geval, volgens hen woont hij daar niet. Dat wil niet zeggen dat er in de buurt geen steenmarter kan rondlopen. Er zijn inderdaad heel wat meldingen van.”