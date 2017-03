Kruiskensberg wordt onder handen genomen

Heist-op-den-Berg / Nijlen - De omgeving van natuurgebied Kruiskensberg en restaurant ’t Schipke wordt door het Agentschap Natuur en Bos en Kempens Landschap onder handen genomen. De werkzaamheden luiden meteen ook de realisatie van het Sigmaproject in.

Het charmante stukje natuur in de vallei van de Grote Nete ligt op de grens van Bevel (Nijlen), Herenthout en Itegem (Heist-op-den-Berg). “Er wordt op drie domeinen geïnvesteerd”, legt “Ten eerste wordt er een plankenpad aangelegd. Dat wordt een houten constructie van zo’n 160 meter die van de parking aan Kruiskensberg naar de Netevallei loopt. Het gaat om drassig gebied dat anders soms moeilijk toegankelijk is. Het zal avontuurlijke aangelegd worden. Tegen eind dit jaar moet het klaar zijn”, klinkt het.

Eerst wordt nog de oude dreef tussen de Netelei en de Haringstraat in Itegem in ere hersteld. “We gaan het historische tracé herstellen, want dat is in de loop van de jaren niet meer toegankelijk geworden. Er komt een halfverhard fietspad van 350 meter lang. Naast het fietspad worden streekeigen eikenbomen geplant. We hopen het tegen de zomer af te hebben als de weersomstandigheden meevallen. De route zal dan naadloos aansluiten op de bestaande fietsknooppunten in de regio en op de fietspaden naar Itegem”, legt Deheegher uit.

Dijk aan ’t Schipke verdwijnt op termijn

De dreef is in feite al een voorbereiding voor de uitvoering van het Sigmaplan. “Het is de bedoeling dat een stuk van de dijk ter hoogte van ’t Schipke binnen enkele jaren verdwijnt, zodat het water in het overstromingsgebied kan vloeien. De route wordt nu heel veel gebruikt door wandelaars om richting de Hullebrug te wandelen. We willen die route mogelijk laten blijven en daarom is de aanleg van dit alternatieve fiets- en wandelpad cruciaal”, legt de projectleider uit.

Ten derde wordt er de komende maanden ook ingegrepen in de natuur. “Wellicht vanaf maandag zullen er op twee plaatsen populieren gesnoeid worden. Dat zal gebeuren aan de vijver, zodat het onderwaterleven er meer licht krijgt en amfibieën makkelijker de zon kunnen opzoeken. Ook de oevers zullen afgeschuind worden, zodat de waterplanten beter kunnen groeien en waterdiertjes makkelijker in en uit de vijver kunnen.”

“Er wordt ook een bomenrij tegen de dijken gerooid. Dat zal er voor zorgen dat het grasland er weer een open karakter zal krijgen. Vogels als de kwartelkoning en het porseleinhoentje zullen zich er dan beter thuisvoelen. We zullen ook een opruimactie doorvoeren. Uitheemse planten zoals coniferen en bamboe worden verwijderd, net als afval, een oude caravan, oude hekken en afsluitingen, bakstenen, enzovoort. In de plaats komen streekeigen soorten. Alle maatregelen kaderen in het opwaarderen en aantrekkelijker maken van Kruiskensberg”, somt Koen Deheegher op.

De werkzaamheden hebben in totaal een waarde van 84.000 euro. De gemeente Heist-op-den-Berg draagt deels bij voor de aanleg van het stuk fietspad op haar grondgebied.