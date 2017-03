Maxine Michiels toont zich prinses en cowgirl tegelijk als gezicht voor modelabel

Heist-op-den-Berg - De Heistse pianiste en mode-ontwerpster Tylaine Van den Broeck en dorpsgenote Maxine Michiels gaan samenwerken. Michiels wordt het gezicht van de nieuwe collectie van Maison Tylaine.

De twee maakten het nieuws deze week bekend. Tylaine maakte eerder naam als pianiste voor onder andere Helmut Lotti en toetseniste bij Praga Khan. Maar tegenwoordig ontwerpt ze onder het label Maison Tylaine ook jaarlijks een zomercollectie. Om die extra in de verf te zetten, heeft ze dorpsgenote Maxine Michiels onder de arm genomen.

“Ik kende Tylaine niet persoonlijk. Al had zij al wel eens een optreden van mij bijgewoond en had ze daarna voorgesteld om ooit eens iets samen in de muziek te doen. Dat is er nog niet van gekomen, maar toen ze me vroeg om het gezicht te worden van haar nieuwe collectie, heb ik niet getwijfeld. De fotoshoot is ondertussen achter de rug. Het was spannend, want ik was nog nooit echt model geweest. Maar het is heel goed meegevallen”, legt de dochter van Paul Michiels en Linda Peeters uit.

Tylaine omschrijft haar eigen ontwerpen graag als ‘flatterend, met sprankelende motiefjes en fijne stofjes die spontaan de zomerkriebels doen opwellen.’ Maxine is het daar mee eens. “Er zijn heel wat stukken uit de collectie die ik zelf in mijn kleerkast wil hangen. Ik vind de ontwerpen tegelijk girly en country, zeg maar prinses en cowgirl. En zo voel ik me ook wel een beetje”, lacht Maxine, die naast zangeres ook paardentrainster en lesgeefster is in het dagelijkse leven en ook in de hele wereld deelneemt aan de spectaculaire paardenbarrelraces.

Maxine (23) en Tylaine (46) lijken mekaar dus gevonden te hebben. “Het klikt best goed. De kans is dus groot dat we in de toekomst nog gaan samenwerken. Of dat in de mode of in de muziek zal zijn, dat zal nog moeten blijken”, klinkt het.

De collectie Bee Unique wordt op 31 maart voorgesteld in het Hof Van Riemen in Heist-op-den-Berg. Er zal ter plaatse een pop-upstore worden ingericht.