Reisorganisatie spitst zich toe op doelgroep die al te vaak thuis blijft

Putte - Reizen blijkt voor mensen met autisme vaak een te grote opdracht, waardoor ze al te vaak verkiezen om gewoon veilig thuis te blijven. Daar wil de nieuwe reisorganisatie 2Move verandering in brengen met een begeleiding op maat die zoveel mogelijk stress op voorhand wil neutraliseren.

De vzw 2Move opereert vanuit Beerzel (Putte). Aan die wieg staan Hans Lynen uit Hove, Elke Vandenberghe uit Burcht (Zwijndrecht) en Kristof Van Herck uit Beerzel, drie collega’s die samen werken voor het Multifunctioneel Centrum Koca in Antwerpen. Daar begeleiden ze jongeren met autisme. “We organiseren twee keer per jaar wel een reisje voor onze jongeren. Maar eens ze de overstap maken naar de volwassen hulpverlening, stopt het aanbod vanuit de organisatie voor hen. We merkten dat er voor de jaren nadien in Vlaanderen geen reisaanbod bestaat dat voldoende geruststellend is voor mensen met autisme. Ze hebben vaak schrik voor het onbekende, kijken op tegen de hele planning of knappen af op taalbarrières. Veel van hen blijven dus gewoon veilig thuis en dat is zonde. Daarom hebben we met z’n drieën beslist om dan maar zelf iets op poten te zetten”, legt voorzitter Kristof Van Herck uit.

Een reis plannen is sowieso een hele klus, maar voor mensen met autisme spelen heel wat extra gevoeligheden en aandachtspunten mee. “Het belangrijkste is dat we zo veel mogelijk stress op voorhand kunnen wegnemen, dan gaat ook iemand met autisme graag op reis. Zo houden de meeste van onze mensen bijvoorbeeld niet zo van luchthavens en de enorme drukte en chaos die er heerst. De zenuwachtigheid daarrond kunnen we beperken door er op voorhand uitgebreid met hen over te spreken, zodat ze perfect weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Dan hoeven ze geen angst te hebben voor het onbekende.”

De vzw zit nu nog in een opstartfase. De eerste reis zal deze zomer naar het Oostenrijkse Reutte gaan. Ook personen met een lichte mentale handicap kunnen mee op reis gaan. Als de interesse er is, zullen daarna nog veel meer reizen georganiseerd worden. Bij de Vlaamse Vereniging Autisme zeggen ze alvast zulke initiatieven toe te juichen. “We krijgen via onze Autismetelefoon veel vragen over reizen. Er is duidelijk nood aan hulp, dus als deze mensen het goed aanpakken kan dit een heel mooi initiatief worden”, klinkt het.

www.2-move.be