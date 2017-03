Nijlenaar in Camp Nou: "Hier gaan ze binnen eeuw nog over spreken"

Nijlen - Nijlenaar Raf Willems, bekend als auteur van voetbalboeken, was aanwezig in Camp Nou tijdens de historische 6-1 in de wedstrijd Barcelona-PSG. Hij zag er een uniek stukje voetbalgeschiedenis en viel spontaan in de armen van ex-bondscoach Aimé Antheunis.

“Ik was hier als Barça-fan met een tiental andere personen voor een groepsreis georganiseerd door sportcommentator Peter Morren. Onder hen ook ex-bondscoach Aimé Antheunis, die naast mij zat in het stadion.”

“We hadden op voorhand gevreesd dat er na de pandoering in de heenwedstrijd een gelaten sfeertje zou hangen, maar daar was geen sprake van. Al voor de wedstrijd hing er een apart, feestelijk, opgewekt sfeertje in het volle stadion. Na de snelle eerste goal ging er helemaal elektriciteit in de lucht. Na de tegengoal van PSG werd iedereen stil, er kon zelfs maar een lauw beleefdheidsapplausje af na de heerlijke vrije trap van Neymar.”

Maar uiteindelijk viel toch de beslissende zesde treffer. “Iedereen werk gek. Aimé begon naast mij als een bezetene te brullen en we vielen mekaar in de armen. Je weet meteen dat je geschiedenis aan het meemaken bent. Dit is de meest ongelofelijke wedstrijd die ik ooit heb mogen beleven. Hier gaan ze binnen een eeuw nog soms over spreken. Iedereen rond ons was zijn stem kwijt van opwinding. Het was uitzonderlijk mooi, ook al was de pure prestatie van de ploeg niet eens zo uitzonderlijk en waren de meeste goals helemaal niet zo virtuoos. De score was dat wel.”

Nadien werd er nog duchtig gefeest op de Ramblas in Barcelona. “Er waren vele duizenden mensen op de been. Het leek wel alsof ze de titel hadden gewonnen, zo hevig werd er gevierd. Ook de Franse supporters verbroederden. Deze trip zal ik niet snel vergeten.”