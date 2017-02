Zaakvoerder blijft verweesd achter nadat deuren van bloeiende zaak gesloten zijn

Heist-op-den-Berg - De Heistse vestiging van Prik & Tik aan de Leopoldlei is definitief gesloten. De zaak was nog maar recent vernieuwd, maar de nieuwe eigenaar laat het pand slopen. Ondanks verwoede inspanningen kon zaakvoerder Philip Heylighen geen nieuwe locatie vinden.

Philip Heylighen nam de drankenhandel in het centrum van Heist tien jaar geleden over. De zaken draaiden goed en geen haar op zijn hoofd dacht eraan om te stoppen. Maar vorig jaar werden zijn toekomstplannen doorkruist door onverwacht nieuws. “Door het overlijden van de eigenares kwam er een nieuwe eigenaar, die het gebouw wilde afbreken om er appartementen op te zetten. We hebben onze opzeg gekregen en wisten dat we eind februari het pand zouden moeten verlaten.”

Voor Heylighen was dat het sein om actief op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. “We hebben heel intensief gezocht. Maar nooit is het gelukt om een geschikte locatie te verwerven. Ofwel kwamen we in concurrentie met vastgoedmakelaars en dan moesten we het telkens afleggen op de prijs, omdat zij een veel groter rendement per vierkante meter kunnen halen. Ofwel was het onmogelijk om een vergunning te krijgen omdat het pand bijvoorbeeld in waardevol agrarisch gebied lag. In het industriepark waren we dan weer niet welkom omdat daar enkel groothandel en geen kleinhandel gevestigd mag zijn. En we moesten ook rekening houden dat we niet te dicht bij de Prik & Tik van Beerzel gevestigd zouden zijn.”

“We hebben dus alles gedaan om ergens opnieuw te starten, maar we moeten toegeven dat het niet is gelukt. Dat is voor mij en mijn echtgenote een heel zware domper en het is moeilijk om te verwerken. Ik word er nu 55 en zal opnieuw op zoek moeten gaan naar werk. Op mijn leeftijd wordt dat niet evident. Gelukkig hebben we er voor kunnen zorgen dat mijn trouwe winkelverantwoordelijke Freddy bij een collega in Zammel aan de slag kan.”

Het is extra pijnlijk dat de zaak nog maar enkele jaren geleden totaal vernieuwd is. “We hebben toen hard geïnvesteerd in de beleving van de klanten, met mooi aangeklede hoekjes en zelfs aroma’s die in de zaak verspreid werden. Maar die investering blijkt nu weggesmeten geld. We koesteren geen wrok tegenover de nieuwe eigenaar. Het is zijn gebouw en hij heeft het recht om er iets anders van te maken. Ik verwijt hem niets”, klinkt het.

De voorbije weken werd een uitverkoop georganiseerd, de laatste flesjes bier en bakken drank zijn ondertussen de deur uit, de poort blijft voortaan gesloten. Philip blijft verweesd achter na de sluiting. En dat geldt ook voor zijn klanten. “Ze hebben zelfs mee gezocht naar een alternatief. Ik heb heel veel warme reacties en steunbetuigingen gekregen de laatste weken. Dat doet echt wel deugd. Bedankt daarvoor.”