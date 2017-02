“Opeens kreeg ik telefoon dat mijn dak bij de buren lag”

Berlaar - In de Molenlei is het dak van een magazijn grotendeels afgerukt. Het vliegende dak velde ook een boom in de Stationsstraat.

De Berlaarse post van brandweerzone Rivierenland kreeg om donderdagavond om 21u een oproep. “Naar schatting 350 vierkante meter dak is afgerukt en gaan vliegen. De brokstukken velden een boom in de Stationsstraat 216 en het grootste stuk belandde mét die boom in de tuin van Stationsstraat 214”, legt Rudy Nuyens van de brandweer uit.

Het bleef bij stoffelijke schade. “Enkele konijnen beleefden de schrik van hun leven door de rondvliegende brokstukken, maar ze raakten niet gewond. Ook in andere tuinen van de Wipstraat en Molenlei lagen stukken van het dak. We hebben het metalen dak met houten balken in kleinere stukken verzaagd zodat die plat bleven liggen en niet meer opnieuw konden gaan vliegen”, legt Nuyens uit.

"Dat kan niet"

"Om tien uur kreeg ik telefoon dat het dak van mijn magazijn bij de buren lag", zegt de eigenaar. "Ik zei 'dat kan niet', maar ben meteen op mijn fiets gesprongen en naar hier gereden. En het was zo. Nu sta ik hier, mijn dak weg. Hopelijk komt het snel in orde met de verzekering."