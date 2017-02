Zelfs fietsersbond lust fietsstraat aan Oude Liersebaan niet meer

Heist-op-den-Berg - De fietsstraat aan de Oude Liersebaan oogst anderhalf jaar na de aanleg nog altijd kritiek. En opmerkelijk: het is nu de Heistse Fietsersbond zelf die aangeeft dat het systeem niet werkt.

”Het is absoluut goed dat er meer fietsstraten worden aangelegd”, zo verwijst Joachim Van der Auwera naar de nieuwe fietsstraten in de Sint-Jozefstraat in Wiekevorst en de Hof van Riemenstraat in Heist. Maar de voorzitter van Fietsersbond Heist-op-den-Berg vindt dat niet alle huidige fietsstraten een even groot succes zijn.

“Wij merken dat er nog wel wat schort aan de inrichting van vooral de Oude Liersebaan, dat is de weg aan houthandel Gysbrechts. Hoewel er in een fietsstraat een maximumsnelheid geldt van dertig kilometer per uur, wordt er vaak harder gereden. En het verbod om fietsers in te halen wordt nauwelijks gerespecteerd.”

“De straat is dan ook nog ingericht met voor fietsers levensgevaarlijke ribbelstroken langs het asfalt. Inhalende autos en tegenliggers duwen de fietsers als het ware opzij naar die stroken waardoor fietsers kunnen vallen. Van het beloofde gras dat in de ribbels zou groeien, is niets te zien”, schetst Van der Auwera de situatie.

“Een duidelijke bord met uitleg wat een fietsstraat is, zoals bijvoorbeeld in Bonheiden gebruikt wordt, zou een absoluut minimum zijn. Maar eigenlijk moet hier in de plaats van een fietsstraat een afgescheiden fietspad komen of een knip om het sluipverkeer te stoppen. Want wat heb je aan een fietsstraat als ze niet nageleefd wordt”, merkt de voorzitter op.

Schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a) toont begrip voor de opmerkingen. “De fietsstraat aan de Oude Liersebaan is inderdaad niet de meest gelukkige situatie. We zijn bezig met de inrichting van de schoolomgeving van de Heilig-Hartscholen en de Oude Liersebaan wordt daarbij betrokken als aanrijroute. We zullen de situatie analyseren en kijken wat er moet gebeuren. Van zodra de fietsostrade aangelegd is langs de spoorweg, dan kunnen de kinderen naar school rijden via de Isschotweg, langs de spoorweg richting de school en dan moet de Oude Liersebaan niet meer zo veel gebruikt worden door fietsers. We hadden gehoopt dat de provincie al middelen zou vrijgemaakt hebben voor de fietsostrade, maar ik stel vast dat dat deze legislatuur nog niet gelukt is. We blijven daarop aandringen.”