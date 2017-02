Vinkenhof hoopt op grondige renovatie van 4 miljoen euro

Berlaar - Sociale Huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen wil de 54 woningen van sociale woonwijk Vinkenhof in Berlaar renoveren tot bijna-energieneutraal niveau. De plannen hebben donderdag de zegen gekregen van de provincie. Als ook Europa nu nog ‘ja’ zegt, dan staat het licht op groen voor het project van dik vier miljoen euro.

"We hebben een subsidieaanvraag gedaan aan de provincie en Europa om de woningen grondig te renoveren. We willen de isolatiewaarden van de buitenschil drastisch optrekken door een voorhanggevel te plaatsen. Die wordt op voorhand op maat gemaakt en kan dan snel geplaatst worden. Verder willen we het buitenschrijnwerk vervangen, de luchtdichtheid verhogen, een ventilatiesysteem installeren en duurzame technieken gebruiken”, somt afdelingshoofd Patrimonium Tom Pulinx van Zonnige Kempen op.

De totale kostprijs bedraagt 4,1 miljoen euro. Zo’n 980.000 euro zou uit de Europese subsidie pot kunnen komen, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “De provincie heeft nu beloofd om 150.000 euro bij te leggen. De overige 2,9 miljoen euro zal door De Zonnige Kempen verzameld worden.”

De sleutel ligt nu bij Europa, want als daar alsnog een weigering volgt, dan valt ook de provinciale subsidie weg. “Het gaat om een cofinanciering, dus moeten beide partijen hun fiat geven, zoniet valt het hele project in het water. We hebben zeker een goede kans om de gelden binnen te halen, maar een formaliteit is het niet. Veel zal afhangen van hoeveel projecten er worden ingediend bij Europa.”

Het Berlaarse provincieraadslid Koen Kerremans (Groen) reageert opgetogen op de intentie tot grondige renovatie. “In december hebben we in het Vinkenhof nog een actie gevoerd met Groen Berlaar met een tentje, koffie en koekjes. Er zijn toen een twintigtal bewoners vragen komen stellen en melding komen doen van mankementen, koudebruggen, het ontbreken van isolatie, enzovoort. Er is dus zeker een nood”, klinkt het.

Als de subsidies niet aangesproken kunnen worden, volgt er wellicht een afgeslankt renovatieplan.