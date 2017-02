Machtige 'Megabolle' is blikvanger van nieuw grillrestaurant

Nijlen - Aan de Bevelsesteenweg in Nijlen is woensdag Bolle & Co geopend. In het grillrestaurant spelen vlees en hamburgers een hoofdrol. En de absolute blikvanger is de Megabolle, een forse hamburger met onder andere drie stukken rundsvlees.

"We hebben al enkele jaren een gelijkaardige zaak in Stabroek, die goed draait. Mijn man Philip Bolle en zijn drie stiefzonen Bram, Bart en Stijn wilden het concept nu ook uitbreiden naar een andere gemeente. Ook de schoondochters werken mee, dus we zijn met genoeg mensen om twee zaken draaiende te houden”, legt Astrid Bolle uit.

Drie weken lang werd er intensief verbouwd. “We zijn blij met het resultaat en hebben er iets gezelligs van kunnen maken. We mikken op alle leeftijden, van 0 jaar tot 99 jaar. Bij ons staat familie centraal. Voor de kleinsten hebben we ook een speelhoekje. We maken onze gerechten klaar op de kolen van onze lavasteengrill. Dat zorgt voor een lekkere grillsmaak”, legt Astrid verder uit.

Bij het uitgebreide assortiment de hamburgers valt de Megabolle op. “Onze hamburgerspecialiteit is de Bolle’s Special. Dat is een dubbele rundsburger met ijsbergsla, tomaat, gebakken ui, spek en spiegelei. Voor de grote eters hebben we ook nog de Megabolle. Dat is dezelfde hamburger, maar dan met drie rundsburgers boven mekaar in plaats van twee. Telkens als we die serveren, kijken de mensen met grote ogen. Het is zeker goed mogelijk om hem op te eten, maar je moet er wel een goeie eter voor zijn”, lacht Astrid.

De Megabolle kost 14,90 euro zonder en 17,90 euro mét frietjes. Andere klassiekers zijn de eveneens op de grill klaargemaakte steak (17,20 euro) en de mixed grill met steak, ribbetjes, lamskoteletje, kipfilet en hamburger (22,30). Er zijn ook kinder-, vis- en veggiegerechten.

www.bolle-co.be