Ex-hartpatiënt rijdt dwars door België voor goede doel

Berlaar - Wilfried Sas uit Berlaar is zich volop aan het voorbereiden op een sponsortocht met de fiets van 400 kilometer ten voordele van Broederlijk Delen. De zestigjarige bankbediende is een voormalig hartpatiënt, maar dat houdt hem niet tegen om de uitdaging aan te gaan.

Het doel van Wilfried is de sponsortocht Dwars Door België tot een goed einde brengen. “De bedoeling is om 400 kilometer af te leggen op drie dagen tijd. Er zitten 5000 hoogtemeters in het parcours verwerkt. We rijden van De Panne naar Botrange, dus van west naar oost, dwars door België.”

De tocht loopt pas van 20 tot 22 mei. Wilfried heeft momenteel al een paar honderd euro ingezameld, maar achter dat bedrag wil hij de komende weken nog een nulletje zetten. “Ik krijg hulp van de Berlaarse middenstand via sponsoring. En ik wil honderden zakjes paaseitjes aan vijf euro per stuk verkopen. Zelfs de gemeente Berlaar heeft al een bestelling geplaatst.”

Dat de man tien jaar geleden een hartinfarct kreeg, ziet hij allerminst als een reden om thuis stil te zitten. “Ik heb altijd graag aan sport gedaan en ik ben dat ook na mijn hartinfarct blijven doen. Twee keer per jaar doe ik een fietsproef en mijn cardioloog zegt dat ik helemaal gezond ben. Ik wil hiermee dus ook laten zien dat je na een hartinfarct niet in je zetel hoeft te blijven zitten. Je kan sportief best nog iets bereiken. Als je zorgt dat je goed in vorm bent, dan zal je minder snel opnieuw iets voorhebben, denk ik altijd.”

Wilfried steunen kan via: http://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-belgie-west-oost-2017/wilfried-sas