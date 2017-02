Heistse Pijl doet ook zuidkant aan

Heist-op-den-Berg - De wielerwedstrijd Carrefour Market Heistse Pijl zal volgend jaar weer vanuit Turnhout naar Heist-op-den-Berg rijden. De renners zullen daarbij ook langs de zuidelijke Heistse deelgemeenten passeren en dat is een primeur.

De roep vanuit de Heistse deelgemeenten ten zuiden van de N10 om ook eens de Heistse Pijl te zien passeren klinkt al enkele jaren. En nu is het eindelijk zover. “Het parcours van de tiende editie van de wedstrijd werd deze week vastgelegd. Al van bij de eerste editie dromen we er van om met de Heistse Pijl de hele gemeente aan te doen. Bij deze jubileumeditie gaat dat lukken. De Heistse Pijl zal opnieuw starten in Turnhout om Heist-op-den-Berg binnen te rijden via Booischot, Pijpelheide, Schriek, Achterheide naar Heist-centrum, om dan de plaatselijke ronden via Wiekevorst en Itegem aan te vatten”, zegt schepen van Evenementen Carl Verelst (CD&V).

“Het parcours is in overleg met de organisator en de politie vastgelegd. Zo doen de renners heel onze gemeente aan en daar zijn we heel blij mee”, klinkt het nog.

De Heistse Pijl, sinds vorig jaar een 1.1-wielerwedstrijd met grote ploegen, lokte op 4 juni van vorig jaar nog duizenden bezoekers naar de startplaats in Turnhout en de finish in Heist-op-den-Berg. De editie van 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 3 juni. De renners zullen vanuit Turnhout langs de oostkant van de Kempen richting Heist rijden.