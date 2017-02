Twee wereldkampioenen maken Royal Gym trots

Mechelen - In de Mechelse thaiboksclub Royal Gym is dit weekend gevierd. Ze mochten er maar liefst twee wereldkampioenen verwelkomen in de jeugdcategoriën. Ilias Lahrach (11) en Mohammed El Oualkadi (13) mochten de felbegeerde riem aandoen.

De club trok dit weekend met elf vechters en een lading supporters naar het Diamond Gala in het Nederlandse Dordrecht. De resultaten waren bijzonder goed. “We hebben twee wereldkampioenen. De wedstrijden gebeuren in verschillende reeksen per leeftijd en gewicht. Ilias Lahrach (11) en Mohammed El Oualkadi (13) hebben de titel kunnen behalen”, legt coach Mustapha Lahrach uit.

Mustapha is niet alleen coach, maar ook de papa van Ilias. “En de andere wereldkampioen Mohammed is dan weer de zoon van onze andere coach Abdel. Of dat toeval is? Het talent zal misschien een klein beetje in de genen zitten. Al moet je vooral hard werken om iets te bereiken. Ze trainen zes dagen op zeven voor hun droom en het is bijzonder dat het nu gelukt is. Al had ik even blij geweest als een ander jeugdlid gewonnen had. We zijn één club, één familie”, benadrukt Mustapha.

En het succes stopt daarmee niet. Adam Hammouda (13) en Yassine Smits (12) zijn in Dordrecht Benelux-kampioen geworden.