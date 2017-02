Intelligente hond verdiept zich in Kiekeboe-krant

Heist-op-den-Berg - De Kiekeboe-krant van zaterdag heeft heel wat lezers positief verrast. Maar ook dieren hebben de krant met aandacht gelezen, zo blijkt uit de reactie van Roger en Marja uit Itegem (Heist-op-den-Berg).

“Nelleke is een tien jaar oud straathondje. Hij leeft in de Groenhoek tussen de paarden en de natuur en hij is heel intelligent. Hij bekijk wel eens meer de krant, dat vindt hij wel interessant. Maar daarnaast is hij ook enorm gefixeerd op de tekeningen van Kiekeboe. Deze krant was voor hem dus ideaal leesvoer. We hebben er een foto van gemaakt als herinnering”, laten Roger en Marja weten.