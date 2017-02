Ravage na villabrand is enorm: pand is rijp voor de sloop

“De structuur van het dak maakte de bluswerken erg moeilijk. Het was een dubbel dak, waarbij een constructie van metalen platen bovenop een bestaand leiendak is gelegd. We konden het dak niet openmaken, waardoor het blussen weinig uithaalde. Ook langs de binnenkant konden we het vuur niet aanvallen, het was te gevaarlijk omdat de zoldering dreigde in te vallen. We hebben het dus eigenlijk voor een stuk gecontroleerd moeten laten uitbranden. De schade aan de woning is enorm. Ik denk dat slopen de enige optie is”, aldus kapitein Peter Verelst van de Mechelse post van brandweerzone Rivierenland.