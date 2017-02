Leerlingen muziekacademie hebben weer meer ademruimte

Heist-op-den-Berg - De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Heist-op-den-Berg heeft het voorbije tweeënhalf jaar belangrijke renovatiewerken achter de rug. Dankzij het herstelplan dat er kwam na een ongunstige inspectie is er weer ademruimte voor de duizend leerlingen die in het hoofdgebouw les volgen.

Er worden al enkele jaren plannen gemaakt voor de uitbreiding van de succesvolle academies in Heist, maar door het uitstel kwam naast de tekenacademie ook de muziekacademie in nauwe schoentjes bij een inspectie in 2014. Dat bezoek leverde een ongunstig oordeel op. “Toen is vastgesteld dat onze lokalen niet goed genoeg uitgerust waren, dat ze te klein waren en dat het er te weinig waren. In ons hoofdgebouw aan de Oude Godstraat volgen wekelijks zo’n duizend leerlingen meerdere keren per week les. Met onze dertien lokalen, waarvan er dan nog één een verbouwd toilet was, konden we dat echt niet meer bolwerken. We hebben toen drie jaar gekregen om de nodige aanpassingen te doen. De huidige regels zijn veel strenger dan vroeger en komen overeen met de eisen die aan gewone scholen worden gesteld”, legt directrice Martine Vermeylen uit.

Een deel van de oplossing kwam van de klascontainers die naast het academiegebouw geplaatst zijn. Door de verhuizing van de beeldhouw- en keramiekafdelingen van de tekenacademie naar het bedrijfsgebouw van VSE aan de Liersesteenweg kwamen ook enkele ruimtes vrij. “Zo hebben we in totaal een vijftal grote lokalen en een kleedkamer meer. Dat geeft ons een pak meer ademruimte in afwachting van de bouw van de uitbreiding van de academie, die volgend jaar start. Het was niet mogelijk om nog enkele jaren verder te roeien met de riemen die we hadden tot het nieuwe gebouw klaar is, want dat was niet langer werkbaar. De inspectie had het ook niet getolereerd”, legt Martine Vermeylen uit.

Onder andere het slagwerklokaal en het pop-rock-jazzlokaal werd ondergebracht in de vrijgekomen ruimtes. “Ze zijn helemaal gestript en opnieuw ingericht. Het slagwerklokaal is nu ook helemaal akoestisch geïsoleerd, zodat de andere lokalen geen overlast ondervinden van het lawaai”, aldus de directrice.