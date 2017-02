Vrachtwagen van 22 meter lang legt verkeer in de knoop

Mechelen - Een vrachtwagen die zich had vastgereden in de Hoogstraat heeft vrijdag voor heel wat verkeershinder gezorgd. De politie moest het gevaarte van 22 meter lang helpen ontkomen. De bestuurder kreeg een fikse boete.

"Vrijdagochtend omstreeks kwart over acht kreeg onze verkeerspost de melding dat een vrachtwagen het verkeer hinderde in de Hoogstraat. Het gevaarte van maar liefst 22 meter, bestaande uit een vrachtwagen met laadbak en een dieplader met daarop een graafmachine, stond even voorbij de Sint-Jacobsstraat opgesteld. Dat zorgde voor heel wat hinder richting Korenmarkt en richting Brusselpoort", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek.

De politiezone kwam met twee motorrijders en een verkeersploeg ter plaatse. "De chauffeur had de intentie achterwaarts de Sint-Jacobsstraat in te rijden om daar een bouwwerf te bereiken, ondanks dat er een speciale werftoegang is voorzien via de Groenstraat. De collega’s hebben het voertuig achterwaarts uit de Hoogstraat geleid, waarbij het verkeer op de ring tijdelijk werd stilgelegd. De chauffeur had geen vergunning om met zulk transport de binnenstad in te rijden."

De politie schreef een fikse boete uit van 1.465 euro, onder meer voor het negeren van het doorgangsverbod voor zwaar vervoer.