Dertien versmallingen aan Grote Puttingbaan en Oude Bevelsesteenweg

Nijlen - De snelheid van het autoverkeer op de Grote Puttingbaan en de Oude Bevelsesteenweg moet omlaag. Om dat te realiseren worden de komende weken maar liefst dertien wegversmallingen aangebracht.

“Zowel in de Oude Bevelsesteenweg als in de Grote Puttingbaan wordt regelmatig vastgesteld dat de snelheid van het autoverkeer te hoog ligt. Er worden in beide straten regelmatig snelheidscontroles uitgevoerd, maar het was nodig om bijkomende maatregelen te nemen in de vorm van wegversmallingen”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Paul Laurijssen (CD&V).

De versmallingen kunnen nu snel effectief worden geplaatst. “Vanaf midden maart, meer concreet vermoedelijk in de week van 13 maart, wordt in zowel de Oude Bevelsesteenweg als de Grote Puttingbaan gestart met het aanbrengen van de wegversmallingen. In de Oude Bevelsesteenweg zal dat op negen plaatsen gebeuren. In de Grote Puttingbaan komen er op vier plaatsen wegversmallingen”, legt de schepen uit.

“Deze obstakels worden zo opgesteld dat de fietsers er achterdoor kunnen rijden, rekening houdend met de opritten van de percelen. De nodige verkeersborden zullen de versmallingen aankondigen”, klinkt het nog.

Op enkele locaties zullen ook bijkomende verkeersborden geplaatst worden om de regels met betrekking tot de voorrang van rechts te verduidelijken. “Die wordt niet altijd even goed nageleefd. Ook op dit vlak kunnen we de verkeersveiligheid verhogen door de voorrang van rechts duidelijker aan te geven”, aldus Laurijssen.