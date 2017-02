Afscheid van Shashia (20) staat in het teken van Pokémon: "Eeuwige glimlach nooit vergeten"

Heist-op-den-Berg - In uitvaartcentrum De Ryck in Heist-op-den-Berg is vrijdagmiddag afscheid genomen van Shashia Moreau (20), de jonge vrouw die vorige week verdween nadat ze had afgesproken om Pokémon te ruilen met een Antwerpenaar. Twee dagen later werd ze vermoord teruggevonden in zijn tuin.

Shashia was gek op Pokémon-figuren en dat werd in de verf gezet tijdens de afscheidsviering. De plechtigheid startte op de tonen van het Pokémon-lied, vooraan stond een Pokémon, op de schermen werd Shashia’s foto geflankeerd door twee animatiefiguren en zelfs op het bidprentje stond een Pokémon.

“Hoe is dit toch kunnen gebeuren? We begrijpen het nog altijd niet. Je zal nooit trouwen of kinderen krijgen, je leven moest nog beginnen”, zo werd het gevoel dat bij veel mensen leeft verwoord door de familie. “We zijn tot op vandaag nog altijd met verstomming geslagen. Waarom moest jou dit verschrikkelijke lot overkomen? Toen het nieuws binnenliep, konden we het niet geloven. Maar naarmate de uren vorderden, beseften we dat er iets niet klopte.”

Shashia werd onder meer geroemd om haar creatieve talenten en haar optimisme. “Je stond voor iedereen klaar. We zullen je eeuwige glimlach nooit vergeten”, klonk het.

Naar de brutale manier waarop ze overleed, werd niet rechtstreeks verwezen. Wel werd de politie uitdrukkelijk bedankt voor de inzet tijdens de zoektocht van vorige week. “Daardoor hebben we vandaag op een waardige manier afscheid kunnen nemen”, benadrukte de familie.