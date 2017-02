Gemeente droomt van drones om levensreddend toestel snel te leveren

Heist-op-den-Berg - Het Heistse Rode Kruis heeft donderdag de eerste opleidingen gegeven voor de vier door de gemeente nieuw aangekochte AED-toestellen. Ondertussen wordt in Heist-op-den-Berg met grote interesse gekeken naar vernieuwende concepten, zoals het laten aanrukken van een AED-toestel per drone.

De nieuw aangekochte automatische externe defibrillatoren, die door de gemeente via een groepsaankoop werden aangekocht, staan aan sporthal De Lichten in Booischot, sporthal De Wimpel in Wiekevorst en De Sporthal en het Sportcentrum in Heist. Als er op deze drukbezochte publieke plaatsen iemand een hartfalen krijgt, is het de bedoeling dat omstanders kunnen ingrijpen en zo’n AED-toestel correct kunnen bedienen.

De partij N-VA vindt dat de gemeente ook nog meer de andere sportclubs had moeten betrekken. “We juichen de aankoop toe. Maar de gemeente had ook de sportclubs moeten betrekken bij de groepsaankoop. Er zijn waarschijnlijk nog wel clubs die interesse hadden. Deze sportclubs kunnen nu gratis opleidingen krijgen, maar in hun eigen club is soms geen toestel aanwezig. We zijn een uitgestrekte gemeente en dus moeten er zo veel mogelijk AED’s beschikbaar zijn”, aldus raadslid Marc Van Puymbroeck.

“De samenaankoop is door IOK georganiseerd en was enkel toegankelijk voor gemeenten”, antwoordt burgemeester Luc Vleugels (CD&V). “We beseffen wel dat er nooit genoeg van kunnen zijn en dat er op elke hoek van de straat eentje zou moeten hangen. Helaas is dat niet betaalbaar. Ze hangen nu dus enkel waar het hartrisico het grootst is.”

120 kilometer per uur

“We hebben als gemeente wel grote interesse in systemen die dat probleem op een andere manier kunnen oplossen. Er wordt door experten volop geëxperimenteerd met drones waar AED’s aanhangen. Dat zou voor ons kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld vanuit de brandweerkazerne zo’n drone wordt gestuurd als er iemand in de problemen geraakt. Die vliegt met 120 kilometer per uur en kan dus razendsnel ter plaatse zijn in heel ons grondgebied. Op die manier kunnen we de gevolgen deels omzeilen van het feit dat de uitruktijden vanuit de ziekenhuizen van Lier, Herentals en Bonheiden vrij hoog liggen. We hebben er al een presentatie over gehad en vonden het heel interessant”, zegt Vleugels.