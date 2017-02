Fiets wordt koning in twee extra straten

Heist-op-den-Berg - De Hof van Riemenstraat in Heist-centrum en de Sint-Jozefstraat in Wiekevorst worden ingericht als fietsstraat. Dat heeft het schepencollege deze week beslist.

De vraag kwam van de scholen die er gevestigd zijn. “We hebben in januari een overleg gehad met alle Heistse Mega-scholen. Daar hebben die twee scholen aangegeven dat ze van hun straat graag officieel een fietsstraat zouden willen maken. In een fietsstraat is de maximumsnelheid dertig kilometer per uur en mogen auto’s de fietsers niet voorbijsteken”, zegt schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a).

“Zo’n fietsstraat zorgt natuurlijk voor extra veiligheid. Maar ze helpt ook om de leerdoelstellingen rond fietsveiligheid in de verf te zetten en om de leerlingen aan te sporen om met de fiets naar school te komen. Onze ervaring met fietsstraten in andere schoolomgevingen is erg positief, dus vinden we het een goed idee om dit systeem verder uit te breiden”, klinkt het.

De uitvoering zou niet lang op zich mogen wachten. “Vermoedelijk tegen de krokusvakantie zouden de nodige borden geplaatst moeten zijn. Onze diensten doen het nodige om deze beslissing in praktijk te brengen”, aldus Geerts.

Er zullen dus spoedig vijf fietsstraten in Heist operationeel zijn. Eerder werd de Dulft in Itegem, de Biekorfstraat en Heist-station en de Oude Liersebaan aan houtbedrijf Gysbrechts ingericht als fietsstraat.