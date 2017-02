Pleidooi voor natuurbegraafplaats vangt bot

Nijlen - Groen heeft in de gemeenteraad van Nijlen gepleit om ruimte vrij te maken voor een natuurlijke begraafplaats. Het gemeentebestuur wil daar nu nog niet op ingaan.

Het decreet voor begraafplaatsen is eind vorig jaar gewijzigd. “Je mag nu ook de as van gecremeerde personen uitstrooien of de asurne bewaren of begraven op het openbaar domein buiten de klassieke begraafplaats. Dat zet de deur open voor natuurbegraafplaatsen of herdenkingsbossen. Dit is een eigentijdse en tegelijk ook tijdloze manier van afscheid nemen waar meer en meer vraag naar is en die een meerwaarde kan betekenen voor alle deelgemeenten”, stelt Lien Du Four (Groen) voor.

“We zijn niet gewonnen om buiten de kerkhoven naar extra ruimtes te zoeken. Als we de kerkhoven op termijn herinrichten, kunnen we er wel rekening mee houden om daar ook ruimte voor vrij te maken. De trend om meer urnes te nemen zorgt er trouwens voor dat er meer plaats vrijkomt op de kerkhoven”, reageert schepen Griet Van Olmen. (CD&V)