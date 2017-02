Artikel in Gazet van Antwerpen leidt naar nieuwe uitbaters voor Boshuis

Heist-op-den-Berg - Het Boshuis in provinciaal groendomein De Averegten in Hallaar (Heist-op-den-Berg) is sinds woensdag weer open. Zo kan er eindelijk weer iets gedronken en gegeten worden in de belangrijkste Heistse toeristische trekpleister. Hans Peeters (46) en Innes Borghs (36) runnen de zaak.

De twee waren tot enkele maanden geleden nog nooit in De Averegten geweest, maar dat veranderde nadat ze over het domein lazen in de krant. “In de Gazet van Antwerpen stond een artikel dat er na de eerste oproep nog geen nieuwe uitbater gevonden was. Het sprak me direct aan en ik ben het meteen gaan laten zien aan Innes. Daarna is alles heel snel gegaan”, lacht Hans.

De twee houden nu d’Ouwe Post aan de Netedijk in Duffel open. “Maar die zaak zal binnenkort gesloten worden. Het gebouw zal afgebroken worden en in de plaats komen appartementen. Daarom waren we naar een nieuwe uitdaging op zoek. De combinatie met een toeristische trekpleister sprak ons wel aan. Dat is veel leuker dan een gewoon café.”

De twee vernieuwden de hele inrichting en keuken. “We noemen onszelf een café met keuken”, vult Innes aan. “We hebben een basiskaart met snacks zoals frikadellen met krieken. We willen ook inzetten op pannenkoeken, taarten en ijsjes. We werken trouwens met veel lokale producten. Onze thee en fruitsap zijn ook biologisch. En we bieden alle trappistenbieren aan. Ook diegene die moeilijk te krijgen zijn of uit het buitenland komen. De zelfbediening schaffen we af, iedereen zal voortaan bediend worden, ook als het druk is.”

Het Boshuis zal open zijn vanaf 10u tot zonsondergang van woensdag tot zondag. In vakanties is de zaak alle dagen open. De speeltuin zal de komende maanden nog vernieuwd worden, een investering van 140.000 euro vanuit de provincie.