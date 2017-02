“Zwerfvuil betekent ook enorm bedrag aan weggegooid geld"

Nijlen - Arbeiders van de gemeente hebben woensdag langs de spoorweg in het centrum van Nijlen het zwerfvuil opgeruimd. Daar hangt een stevig prijskaartje aan, zo berekende de gemeente.

“Los van het feit dat ze daardoor niet met andere en nuttigere dingen bezig konden zijn, levert een korte berekening straffe cijfers op. Voor de opruimactie zijn er door de gemeente twaalf werkuren aan dertig euro per uur geresteerd. Infrabel moest onze mensen begeleiden en dat kostte vier uren aan veertig euro. In totaal werd 115 kilogram zwerfvuil opgehaald. Aan 0,2 euro per kilogram is dat nog eens 23 euro. Dat maakt een totaal van 543 euro aan weggegooid geld. En voor wie zich afvraagt waarom gemeentearbeiders dit moeten doen: door besparingen bij Infrabel zal dit meer en meer het geval zijn. Tenzij natuurlijk iedereen stopt met zomaar dingen lukraak weg te gooien”, laat de gemeente weten in een mededeling.