Burgemeester: "Pistes voor Bergstraat leggen we eerst voor aan bevolking"

Heist-op-den-Berg - Nog dit jaar zal de bevolking betrokken worden bij de plannen met de Bergstraat en omgeving. Dat zegt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) na de waarschuwing van de nieuwe voorzitter van Open Vld Steven Van Raemdonck.

De nieuwe voorzitter had, hoewel zijn partij in de meerderheid zit, kritische noten geplaatst bij mogelijke scenario's voor de Bergstraat. De Heistse burgemeester Luc Vleugels (CD&V), die ook het voortouw neemt bij de uitwerking van het masterplan, nuanceert. “Het is het goed recht van Open Vld om een partijstandpunt te hebben. Maar als schepencollege met daarin CD&V, sp.a én Open Vld hebben we gezamenlijk afgesproken dat er een aantal ideeën zijn die nu op tafel liggen en waarvan we denken dat ze de moeite waard zijn om af te toetsen bij de bevolking. Ik geef toe dat niet elke partij even enthousiast is over elk voorstel, maar net daarom leggen we het voor om zo uit te maken welke ideeën voldoende robuust blijken om uitgevoerd te worden.”

De opmerking dat er eerst een rondweg moet komen vooraleer er over de herinrichting van de Bergstraat gesproken kan worden, vindt Vleugels niet terecht. “We hebben over alle mogelijke maatregelen simulaties laten maken over de effecten op de verkeersstromen. Dat is gebeurd voor het scenario met én zonder een rondweg en we hebben gemerkt dat geen van de ingrepen desastreuze gevolgen zou hebben, met of zonder rondweg.”

“Los daarvan blijft de oostelijke rondweg van de Westerlosesteenweg tot de Herentalsesteenweg ter hoogte van het containerpark wel absoluut nodig, zodat ons centrum ontlast kan worden. Zeker omdat we verwachten dat het aantal inwoners en dus ook het aantal auto’s nog fors zal stijgen. Het blijkt enkel weinig invloed te hebben op de keuzes in de Bergstraat”, verduidelijkt Vleugels nog.

Momenteel wordt een projectstructuur op poten gezet om het hele project voor te bereiden en uit te voeren in de loop van volgende legislatuur, die start in 2019. “We gaan voor een oefening in soberheid, waarbij ons centrum overzichtelijk blijft maar toch alle nodige functies herbergt. Dat kan juist ons succes worden”, aldus Vleugels nog.