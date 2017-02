”Nieuwbouw of niet? We kiezen wat het veiligste is voor kinderen”

Heist-op-den-Berg - De school in Pijpelheide (Heist) moet een nieuwbouw krijgen. Dat zou een betere oplossing zijn nu de uitbreiding vertraging oploopt door problemen met de stabiliteit, vindt de partij ETA.

De uitbreiding van basisschool De Hei met een extra verdieping loopt zoals bekend niet van een leien dakje. Hevige regenval zorgde voor schade en vertraging en op de koop toe doken stabiliteitsproblemen op.

“Al tien jaar geleden hebben we er op gewezen dat er een plaatsgebrek zou ontstaan in de school door de vele nieuwe verkavelingen in de omgeving. De school moet dus zeker uitgebreid worden. Maar het is veel slimmer om meteen een nieuwbouw te zetten. Het gemeentebestuur moet de werken laten stoppen en alsnog voor een nieuwbouw moeten gaan”, zei Jan Baestaens van ETA dinsdag op de gemeenteraad.

Schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V) zegt dat er onderhandelingen lopen. “We kunnen via de juridische weg een procedureslag opstarten met aannemer en architect om te kijken hoe we dit kunnen oplossen, maar we kiezen er in eerste instantie voor om via onderhandelingen uit de impasse te geraken. Of dat betekent dat we moeten overschakelen op een nieuwbouw, is nog niet duidelijk. Wij zullen in elk geval kiezen voor die oplossing die technisch de beste is en die het veiligste is voor de kinderen”, klinkt het.