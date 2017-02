96-jarige verrast met biografie op verjaardag

Nijlen - Voor Ward Keirsmakers uit Kessel was zijn 96ste verjaardag wellicht de meest bijzondere van allemaal. Hij kreeg een wel heel bijzonder cadeau van zijn buurman Jos Maes, die Wards levensverhaal optekende en in boekvorm uitbracht.

”Wie had dat nog gedacht? Al die belangstelling voor een oude man van 96 jaar. Ik ben heel blij met dit speciale cadeau. Ik wist dat Jos er mee bezig was, maar ik had het boek nog nooit gezien. Al weet ik natuurlijk wat erin staat. Het is mijn leven, ik heb het allemaal zelf meegemaakt”, knipoogt de kwieke negentiger uit de Grote Steenweg gelukzalig.

De voorbije maanden kwam buurman Jos Maes (73) heel geregeld over de vloer bij Ward. “We hebben mekaar beter leren kennen en Ward kan zo sappig vertellen over zijn verleden. Het was zo boeiend dat ik er een boek zou kunnen over schrijven, lachte ik wel eens. Dat heb ik dan maar gedaan.”

Het leven van Ward zelf was rijkgevuld. “Ik ben begin 1940 in het leger gemoeten en een paar maanden later brak de Wereldoorlog uit. De dag dat ze ons verplaatsten, was de veiligheid van mijn geweer stuk en had ik het voor herstelling weggebracht. Ik ben dus maanden weggeweest met enkel kogels, maar zonder geweer. Zo professioneel was het Belgisch leger toen. Tijdens de oorlog ben ik in Frankrijk en Duitsland gaan werken”, vertelt Ward.

De Nijlense burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) kwam het eerste exemplaar speciaal overhandigen. De boekjes worden verkocht aan vijf euro per stuk. De opbrengst gaat naar Ziekenzorg Kessel.