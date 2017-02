Onderzoek naar ideale plek voor tunnel onder N10

Heist-op-den-Berg - Het Heistse schepencollege laat het verkeer op de kruispunten van de Liersesteenweg (N10) met de Schoorstraat en Lerrekensstraat onderzoeken. Zo hoop het de ideale plek voor een fietstunnel aan te kunnen duiden.

Bij de geplande heraanleg van de N10 is ook een fietstunnel opgenomen in de plannen. Die werd altijd ingepland ter hoogte van de Lerrekensstraat. “Daar passeert veel fietsverkeer en daarom zou een fietstunnel een goede en veilige oplossing zijn. We vermijden zo dat auto’s en fietsers in conflict komen. We hebben altijd aangedrongen om de tunnel daar aan te leggen. Maar de ingenieur die het project voor het Vlaams Gewest opvolgt stelt dat nu in vraag”, zegt schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a).

“De ingenieur vraagt zich af of het niet beter is om die tunnel aan te leggen ter hoogte van het nieuw aan te leggen rond punt met de Schoorstraat aan de industriezone, waar ook veel fietsverkeer door de drukte moet oversteken. Op zich zouden we natuurlijk het liefst twee fietstunnels laten aanleggen, maar dat zal wellicht niet haalbaar zijn. Er moet dus een keuze gemaakt worden waar wij als gemeente een belangrijk advies moeten in geven”, aldus Geerts.

Daarom heeft de gemeente nu een studiebureau aangesteld. “De specialisten van Timenco gaan onderzoeken hoe de verkeersstromen vanuit Heist-Goor, Rashoevewijk en Achterheide naar de industriezone verloopt. Ze onderzoeken ook hoe de mensen naar school, de bergsite en andere gemeentelijke functies rijden”, legt de schepen uit.

“We verwachten tegen eind maart een resultaat van dit onderzoek, met een voorstel van de beste locatie. Op basis van concrete cijfers kunnen we als schepencollege dan ons advies opmaken en overmaken aan de hogere overheid. De startdatum van de werkzaamheden aan de N10 zal volgens mij ten vroegste einde 2019, begin 2020 zijn", aldus Geerts.