Mannen werken al twintig jaar samen om vrouwen te verwennen met Valentijn

Berlaar - Is dat Dokter van Hoofstraat in Berlaar de meest liefdevolle straat van het land? Het zou zomaar kunnen, want de vrouwen in de straat worden al twintig jaar met Valentijn verwend door hun mannen met een romantisch buurtfeest. Inclusief sensuele hapjes en een voorspel van ingeolied bloot vlees.

De romantische traditie startte op zaterdag 14 februari 1998. “Eén van de mannen had als hobbykok de gewoonte om voor zijn vrouw te koken met Valentijn. Toen ze hier kwamen wonen, heeft hij voorgesteld om het uit te breiden naar de hele straat om zo alle vrouwen met vereende krachten in de watten te leggen. Samen hebben de mannen daar een geweldig feestje van gemaakt en dus kwam er het jaar nadien een tweede. We hadden nooit gedacht dat we het twintig jaar zouden volhouden. In de loop van de jaren hebben er nog wat andere koppels meegedaan, maar uiteindelijk zijn we tot een vaste groep gekomen van acht koppels, waarvoor Valentijn ondertussen een echt hoogtepunt in het jaar is”, leggen Greet, Hilde, Sandra, Lut, Christel, Nicole, Annick en Ann samen uit.

Die eerste keer stonden er onder andere broccolisoep, zalmtongrolletjes, kalkoenlapjes en tiramisu op het menu. “Ze spannen zich elke keer echt in om het zo goed mogelijk te doen. Alles wordt vers gemaakt. In de loop van de jaren hebben ze de meest uiteenlopende dingen geserveerd. Zo hebben ze eens sensuele hapjes en een voorspel van ingeolied bloot vlees geserveerd. Lekker hoor”, lachen de dames.

"Het mooiste cadeau voor een vrouw is een hele avond bediend worden. Niet moeten rechtstaan, niet moeten opruimen, niet moeten afwassen. Enkel babbelen en eten. Ook bij vrouwen gaat de liefde door de maag, wees daar maar zeker van."