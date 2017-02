BMW geeft Githo topcadeautje

Nijlen - De toekomstige autotechniekers van het Githo zullen nog beter de nieuwste trends onder de knie kunnen krijgen. BMW Group Belux heeft een BMW X3 als didactisch oefenmateriaal geschonken.

“Als school met opleidingen Autotechnieken TSO en Auto BSO is het niet eenvoudig om bij te blijven met de nieuwste trends. Alleen al vanuit financieel oogpunt ligt het niet voor de hand dat de school over moderne testvoertuigen beschikt”, aldus waarnemend pedagogisch directeur Steven Helsen van Githo Nijlen. “Vandaar dat de vakwerkgroep Autotechnieken zo’n zeven jaar geleden besloot om als eersten in te stappen in het opleidingsproject Diagnose Car. Hierbij worden hedendaagse auto’s met bijhorende diagnoseapparatuur - geschonken door gerenommeerde automerken - in een roulatiesysteem uitgewisseld tussen de deelnemende scholen met technische studierichtingen uit het studiegebied Auto van de provincie Antwerpen”.

Om het tekort aan autotechniekers bij de bron aan te pakken, ondersteunt BMW Group Belux al vele jaren ondermeer het opleidingsproject Diagnose Car. Op het recente Autosalon van Brussel werden de symbolische sleutels overhandigd van bijkomend twee BMW X3’s. Globaal worden er nu al vier BMW’s en één MINI ter beschikking gesteld van de carpool van 45 wagens voor Diagnose Car. Tegelijk kreeg ook de secundaire school Githo Nijlen een BMW X3 als didactisch materiaal aangeboden. “Autotechnieker is een beroep met toekomst. We willen er als BMW Group Belux mee voor zorgen dat we jonge techniekers vandaag over de beste materialen en informatie kunnen laten beschikken. Het is dan ook met veel plezier en gepaste trots dat we met deze drie BMW X3’s ons engagement ook in 2017 verder zetten“, zegt Pierre De Cannière, verantwoordelijke voor het BMW Group Belux Center for Development.

“We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden en middelen om onze leerlingen nog meer te prikkelen, nog meer uit te dagen. Zij krijgen nu de uitzonderlijke kans om deze BMW X3 volledig zelf om te bouwen tot een volwaardig testvoertuig met uitgebreide foutsimulatie en volledig testplan”, vertelt leerkracht Autotechnieken Steven Sels. "Dit ombouwproject gaat uiteraard heel wat schooltijd in beslag nemen. We beschouwen het dan ook als een pedagogisch project door en voor onze leerlingen Autotechnieken. Gelukkig kunnen we hiervoor ook rekenen op een diagnosetoestel en de nodige opleiding vanuit BMW Group Belux. We zijn nu al overtuigd van de meerwaarde er van.”

“Uiteraard zijn wij BMW Group Belux bijzonder dankbaar voor de gewaardeerde schenking van een BMW X3. Wij vinden dit absoluut niet vanzelfsprekend! Zowel onze huidige leerlingen als het aankomende talent autotechniekers zullen zich voortaan diagnostisch volledig kunnen uitleven op deze middelgrote SAV (Sport Activity Vehicle). Zij zullen met andere woorden niet de geschiedenis van hun vak, maar wel de recentste diagnosetechnieken aangeleerd krijgen. Finaal ligt het in de bedoeling om het afgewerkte project uitgebreid voor te stellen tijdens onze jaarlijkse opendeurdag op pinkstermaandag 5 juni 2017 als voorbeeld van goede samenwerking tussen de automobielsector en het onderwijs met een win-win voor alle betrokken partijen”, besluit de pedagogisch directeur.