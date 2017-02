Oud Balder kookt twintig jaar

Berlaar - De bekende horecazaak Oud Balder op de Berlaarse Markt is vandaag dag op dag twintig jaar open. Zaakvoerster Ann Peeters (45) roert nog steeds met veel voldoening in de potten én blikt tevreden terug, want destijds geloofde bijna niemand dat ze zou slagen.

Ann had al heel jong de horecamicrobe in haar bloed. “Ik ging al vanaf mijn vijftiende helpen bij de taverne van sportcentrum Greenhill in Putte. Door mijn ervaring daar heb ik een koksdiploma kunnen krijgen, zodat ik ook een eigen zaak mocht starten. Dat is uiteindelijk twintig jaar geleden gebeurd, op mijn 25ste. Deze zaak kwam over te nemen. Maar ze draaide niet goed. Iedereen raadde me af om het te doen, maar ik was jong, wilde hard werken en ik geloofde erin. Dus heb ik het risico maar genomen om mijn droom waar te maken hier naast de Berlaarse Wortelpoel.”

Op de kaart stonden van in het begin Vlaamse klassiekers. “We maken alles zelf, op dat vlak doen we geen toegevingen. Dat gaat van ons stoofvlees tot onze frikadellen, die we zelf rollen. Ik trek die lijn overal door. Nog elke woensdag bak ik bijvoorbeeld zelf zestien cakes om aan de marktgangers te geven. Ik zou die ook kunnen aankopen, maar dat is nooit zo lekker. Ik vind het nog altijd even plezant om achter de kookpotten te staan.”

“Wat er op die twintig jaar veranderd is? Het verschil is dat de mensen over het algemeen minder lang blijven hangen dan vroeger. Toen dronken ze nog een paar glazen na het eten, maar dat is nu minder het geval. De alcoholcontroles en het rookverbod zullen daar wel iets mee te maken hebben.”

“Wat ik leuk vind is dat er nog altijd klanten zijn die hier al komen sinds de opening. Van die eerste generatie zijn ook al wel wat mensen overleden, maar dat kan niet anders na twintig jaar. Nu zijn er ook nog families die hier hun wekelijkse bijeenkomst houden.”

“Ik wil dit nog graag lang blijven doen. Maar ik besef dat ik dit nooit had kunnen doen zonder mijn ouders en mijn partner, die er altijd waren als ik ze nodig had. En ik heb dan ook nog altijd op mijn trouwe klanten en geweldig personeel kunnen rekenen. Dan zijn er veel momenten van voldoening in vriendschap om het vol te houden.”