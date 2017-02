Week na noodkreet van opruimer: opnieuw 106 stukken zwerfvuil

Heist-op-den-Berg - Het is nog maar een goeie week geleden dat sluikstortopruimer Danny Govarts er voor zorgde dat de Hanssenslaan in Itegem (Heist-op-den-Berg) er weer piekfijn bijlag. Maar vandaag ziet de statige laan er al een pak minder aantrekkelijk uit. Milieuschepen David Geerts (sp.a) wil camera’s aankopen om sluikstorters op heterdaad te betrappen.

Vorige week slaakte de vaste zwerfvuilophaler van de gemeente een noodkreet in deze krant.

Op sociale media kreeg Danny, die het zwerfvuil trouwens ook in de vrieskoude dag in dag uit verzamelt met de blote hand, talloze steunbetuigingen en bedankjes. Maar de commotie heeft blijkbaar niets veranderd aan de houding van een groot deel van de sluikstorters zelf.

Volgens een eigen telling slingeren er nu alweer 106 stukken zwerfvuil rond op het stukje van de Hanssenslaan waar langs twee kanten een gracht ligt. De rommel ligt verspreid over een afstand van amper 540 meter. Dat wil zeggen dat er na één week al om de vijf meter een stuk zwerfvuil is beland. Bij onze telling zijn de kleinste papiertjes nog niet eens meegeteld. Wel opgemerkt: vier volgestouwde vuilniszakken, talloze plastic drankflesjes, blikjes bier, allerlei verpakkingsmateriaal en zelfs kuisproducten.

De Heistse milieuschepen David Geerts (sp.a) staat ook versteld van de cijfers en wil ingrijpen. “Het is duidelijk dat het tijd is om ons zwerfvuilbeleid uit te breiden en meer in te zetten op betrappen op heterdaad. Concreet werk ik aan een plan om een tweetal mobiele verborgen camera’s in te zetten op plaatsen zoals de Hanssenslaan die in onze gemeente gekend zijn als locatie waar regelmatig gestort wordt. We hebben een projectsubsidie aangevraagd aan Ovam", klinkt het.