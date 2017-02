“In elk dorp moet kerstverlichting branden”

Heist-op-den-Berg - De gemeente moet er voor zorgen dat er eind dit jaar in elk van de elf Heistse kerkdorpen kerstverlichting brandt. Dat vindt oppositieraadslid Jan Baestaens (ETA).

“Als het de gemeente menens is met de heropwaardering van de dorpen, dan moet ze zorgen dat er in elk kerkdorp een minimum aan kerstverlichting brandt. De voorbije feestperiode was het soms wel heel erg donker in sommige deelgemeenten. De middenstand moet in Heist zorgen voor de verlichting, al vraag ik me af hoe dat dan bijvoorbeeld moet gebeuren in Zonderschot, waar er geen middenstand meer is”, bepleitte Jan Baestaens op de jongste gemeenteraad.

Volgens schepen van Evenementen Carl Verelst (CD&V) bestaat er een heldere regeling waar niet vanaf geweken zal worden. “Lokale verenigingen, bijvoorbeeld de plaatselijke middenstand, staan zelf in voor de aankoop en ophanging van de kerstverlichting. Mooie voorbeelden zijn het Bergstraatcomité in de Bergstraat en de KWB in Wiekevorst”, klinkt het.

“De gemeente zorgt ervoor dat de verlichting bevestigd kan worden aan de gevels en aan gesloten kan worden op het lichtnet van de openbare verlichting. De stroomvoorziening wordt betaald door de gemeente. Bij de herinrichting van de verschillende dorpskernen zullen we daar rekening mee blijven houden. Maar het is onze taak niet om kerstverlichting aan te kopen in elke parochie”, aldus Verelst.