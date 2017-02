Opbrengst Thé Dansant in Sonybel Studio's gaat naar Emiliushoeve

Heist-op-den-Berg / Nijlen - Bij de Emiliushoeve in Bevel (Nijlen), waar hulpboeren met een beperking komen werken, werken ze al langer samen met de brouwer van het biertje Louis PP. De man gaat nu een Thé Dansant organiseren in de Sonybel Studio’s in Heist-op-den-Berg.

Nijlenaar Louis Smets, een apotheker, is al langer vriend aan huis bij de Emiliushoeve. Sinds eind 2015 verkoopt hij zijn eigen biertje Louis PP ten voordele van de Emiliushoeve. Onder andere Gert De Mangeleer van Hertog Jan en Sergio Herman van The Jane hebben het al op hun bierkaart staan, samen met veertien andere sterrenchefs. Maar nu gaat Smets nog een stapje verder. “De teams van Louis PP en Keurslager Hens-Asselberghs uit Berlaar hebben beslist om samen hun schouders te zetten onder een nieuw initiatief. We organiseren de Thé Dansant Louis PP”, legt Louis Smets uit.

“We hebben het bekende Domino als hoofdprogramma kunnen strikken. In het voorprogramma speelt de Heistse groep Art.ritis. Eén van de zorgvragers van de Emiliushoeve, Jef Antonis, is zorgvrager in de Emiliushoeve en zal zo dus kunnen schitteren op het podium”, klinkt het.

De Thé Dansant, met Willem De Grote als presentator, vindt plaats op 11 februari vanaf 20.30u in de Sonybel Studio’s in de Impulsstraat 5 in Heist-op-den-Berg. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop, inclusief een eetbon.

Kaarten zijn te bestellen bij emiliushoeve@hotmail.com of via info@louispp.be.