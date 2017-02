Bijzondere manier van betalen in nieuwe winkelruimte

Heist-op-den-Berg - Wie tien kilo boeken of vier meter zetels wil kopen, kan vanaf 14 februari terecht in De Kilomeet in Heist-op-den-Berg. Daar zullen tweedehandsgoederen per kilogram of per meter verkocht worden.

Achter de vestiging van Kringwinkel Zuiderkempen in de Heistse Noordstraat huisde tot voor kort het lokale kantoor van de belastingen. Maar lang heeft het pand in de Cederstraat niet leeg gestaan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van De Kilomeet.

“Het wordt een extra verkoopkanaal van onze kringwinkel, dat eigenlijk achter de huidige vestiging ligt. Het aanbod zal verschillen van wat we in onze gewone winkel aanbieden. In de Kilomeet gaan we goederen verkopen die na een week nog niet verkocht zijn in de gewone winkel. En er komen ook goederen terecht die door de mazen van het net zijn geglipt en net niet kwalitatief genoeg zijn om in onze gewone winkel aan te bieden. Ik denk dan aan een scheurtje of een barstje in een product. Vroeger moesten we zulke dingen weggooien”, zegt communicatiemedewerker Jan Cools.

Heist-op-den-Berg wordt zo de vijfde winkel die het concept toepast na Merksem, Mortsel, Diest en Aalst. Het is vooral de manier van betalen die in het oog springt. “Er zullen geen prijskaartjes aan de goederen hangen. Speelgoed, boeken, huisraad, accessoires, kleding en textiel worden per kilogram afgerekend. Per meter kan je onder andere snuisteren tussen meubelen en schilderijen. We richten ons op opkopers, creatievelingen die goedkope grondstoffen zoeken, verenigingen of organisaties die voor een lage prijs inrichting willen aankopen en natuurlijk ook de noodzaakkopers. Voor sommige mensen zijn de producten die in de Kringwinkel te koop staan te duur. Hier liggen de prijzen nog lager”, vertelt Cools.

Een kilogram boeken zou een halve euro gaan kosten. Huisraad en decoratie zou op een euro per kilogram komen en voor kleine meubels zou het gaat om een prijs van amper 2,5 euro per vierkante meter. Klanten kunnen zelf op voorhand hun producten wegen om zo een idee van de prijs te hebben.