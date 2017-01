Honderd gezinnen uren zonder drinkwater door foutje bij onderhoud

Nijlen - Bij doordeweekse onderhoudswerkzaamheden van drinkwatermaatschappij Pidpa in Nijlen is dinsdag het één en ander misgelopen. Een honderdtal gezinnen kwam urenlang zonder water te zitten.

Pidpa had dinsdag op verschillende plaatsen in Nijlen onderhoudswerkzaamheden gepland. “Tijdens zulke werken proberen we de overlast voor de mensen zo klein mogelijk te houden. Door te schakelen met de waterstroom kunnen we de hinder beperken. Het komt erop neer dat we de leidingen heel lokaal open en dicht kunnen zetten, zodat het in de juiste richting stroomt en het aantal huizen dat we even moeten afkoppelen miniem is”, zegt woordvoerder Alain T’Syen van Pidpa.

Maar bij dat schakelen ging het mis. “Er is onverwacht overdruk ontstaan. Op vijf plaatsen in de gemeente is er daarbij schade opgetreden bij de ondergrondse leidingen, zodat het water vrijkwam. We hebben onmiddellijk ploegen gestuurd om de nodige herstellingen te doen. Zo’n honderd gezinnen heeft ’s namiddags en ’s avonds zonder drinkwater gezeten. In de loop van dinsdagavond moet alles weer normaal worden”, aldus T’Seyen.

De precieze oorzaak van de overdruk wordt volgens Pidpa nog verder onderzocht.