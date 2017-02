Nieuw nierdialysecentrum opent op gelijkvloers van appartementsgebouw

Heist-op-den-Berg / Bonheiden - Het Imeldaziekenhuis van Bonheiden heeft een gloednieuw dialysecentrum in gebruik genomen in Hallaar. De vaste ‘klanten’ waren alvast in de wolken met het nieuwe gebouw, waar ze nog heel wat uurtjes zullen slijten.

Tot voor kort was de dialysepost een paar honderd meter verder aan de Lepoldlei in Heist-op-den-Berg gevestigd, maar die was te krap aan het worden. Daarom werd nu verhuisd naar de benedenverdieping van een nieuwbouw in de L. Carréstraat in Hallaar. “Met de verplaatsing bij zijn sommige mensen vijf tot zes uur van huis. En dat drie keer per week. Dan is een aangenaam kader echt wel aangewezen. We kunnen we de medische toestellen natuurlijk niet wegtoveren, maar hier hangt toch een huiselijke sfeer. Dat is iets wat je in een ziekenhuis veel moeilijker kan verwezenlijken”, zegt hoofdverpleegkundige Danny Dockx.

“De patiënten die naar hier komen zijn medisch stabiel en kunnen zelfstandig functioneren. Het aantal patiënten is hier ook kleiner dan in een ziekenhuissetting. Alle nevenactiviteiten zoals maaltijden opdienen, administratieve en logistieke taken worden door de verpleegkundigen uitgevoerd. Hierdoor hebben we een heel nauwe band met de patiënten”, legt hij verder uit.

In Hallaar zijn in totaal een 25-tal patiënten in verschillende shiften in behandeling. Het Imeldaziekenhuis voert jaarlijks 20.000 dialyses uit, waarvan het leeuwendeel in de hoofdvestiging en ongeveer een derde in de posten in Mechelen en Hallaar samen.