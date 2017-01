Heist wordt ‘Hoest-op-den-Berg’

Heistenaar Dirk Ceulemans heeft een cartoon gemaakt over de heisa die eerder deze maand ontstond nadat deze krant schreef dat de meest vervuilende bussen van De Lijn ingezet zouden worden in plattelandsgemeenten zoals Heist-op-den-Berg. Het nieuws inspireerde Ceulemans tot een spotprent, waar onder andere schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a) figureert en Heist-op-den-Berg plots Hoest-op-den-Berg wordt. “Zelf ben ik er van overtuigd dat kwalitatief openbaar vervoer en de fiets heel belangrijk zullen worden in de toekomst en dit nieuws stond daar haaks tegenover. Daarom heb ik er een cartoon over gemaakt. Ik volk tekenles en doe het als hobby, maar op deze tekening heb ik best wel veel reactie gekregen”, aldus Ceulemans.