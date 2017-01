Nieuw huiskamerrestaurant zet in op gezonde keuken en hartelijke gesprekken

Nijlen - Aan de Emblemsesteenweg in Kessel (Nijlen) is huiskamerrestaurant Villa Tulsi onlangs geopend. Gastvrouw Wendy Van Looy serveert er natuurlijke gerechten. En ze schuift elke keer zelf mee aan tafel.

De 39-jarige dame is altijd bezig geweest met koken. “Ik heb altijd graag gekookt, in die mate dat koken voor mij nooit aanvoelt als werken. Ik wilde al lang een restaurantje beginnen, maar ik durfde de stap niet goed zetten. Tot ik het idee kreeg om met een huiskamerrestaurant te beginnen. Daar kon ik delen, mensen samenbrengen en nieuwe mensen leren kennen. Ik heb dit huis de voorbije vijf jaar gerenoveerd en er een gezellige plek van gemaakt. Met centraal een lange gastentafel. Zo hoop ik op mijn manier een klein beetje mee te werken aan een betere, warmere wereld”, legt Wendy uit.

Aan de tafel kunnen een veertiental mensen zitten. “Het hoeft niet dat de mensen die naast mekaar zitten mekaar al langer kennen. Je kan gewoon alleen of als koppel inschrijven. Tijdens zo’n avond worden hier vaak banden gesmeed die langer meegaan dan die avond. Ik eet zelf ook elke keer mee en ook mijn partner Gunter schuift mee aan tafel. We zien onze gasten niet als echte klanten. Ik zie ze als gasten aan onze grote vriendentafel, waar ook ikzelf ook iedereen wil leren kennen. Als ik enkel in mijn keuken zou staan, dan kan ik geen verbinding maken met mijn gasten. En dat vind ik net heel belangrijk.”

De gerechten die Wendy op tafel tovert zijn lekker én gezond. “We koken biologisch en vegetarisch, met enkel af en toe een stukje vis. Ik noem het de natuurlijke keuken, of koken in balans. In mijn gerechten zitten veel granen, peulvruchten en seizoensgebonden groenten. Die gaan we zelf bij de bioboer oogsten”, vertelt de 39-jarige kokkin.

Het huiskamerrestaurant is twee keer per maand open, de data en het menu zijn te vinden op de website. Groepen vanaf tien personen kunnen ook op andere momenten langskomen. Ook kooklessen volgen kan, die vinden plaats in een kookatelier in de tuin.

www.villatulsi.com