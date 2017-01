Dronepiloten uit heel Vlaanderen maken van Heist vaste afspraakplek

Heist-op-den-Berg - De eerste Vlaamse dronepiloten helpen mekaar met raad en daad om hun nieuwe beroep uit te werken. Hun vaste uitvalsbasis is Heist-op-den-Berg, waar ze elke maand samenkomen.

De eerste gebrevetteerde Vlaamse dronepiloten houden al langer contact via een besloten Facebookgroep van zo’n 170 leden. Maar nu komen ze mekaar ook elke maand in levende lijven tegen. “Ik vond het ook interessant om fysiek met mekaar af te spreken. In september hebben we onze eerste bijeenkomst gehouden in de Cavalerie. Het is ondertussen uitgegroeid tot een maandelijkse bijeenkomst waar altijd een dertigtal mensen aanwezig zijn. Het gaat om mensen uit heel Vlaanderen, van West-Vlaanderen tot Limburg. Heist is niet de meest bereikbare gemeente, maar ze ligt wel heel centraal. Daarom is dit onze vaste stek geworden”, legt initiatiefnemer en dronepiloot Guy Verhoeven uit.

“Het is niet zo dat we zomaar samenkomen om wat te kletsen. We zitten in een gloednieuwe sector. Eigenlijk zijn wij de pioniers in Vlaanderen, het is echt nog grotendeels onontgonnen terrein. Er worden dus veel vragen gesteld en we helpen mekaar waar het kan. Maar we laten ook sprekers komen die bijvoorbeeld iets komen vertellen over de privacy-wetgeving, of iemand komt een nieuw model van drone voorstellen. De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en gratis. We leren veel van mekaar. Ik verwacht ook dat onze groep nog zal aangroeien. Er worden steeds meer licenties uitgereikt, drones ingeschreven, gehomologeerd en verzekerd.”

De Heistenaar, die zelf het dronebedrijfje Skycan runt, wil de samenkomsten nog bestendigen. “We denken er aan om er een officiële vzw van te maken. Dan kunnen we ook nog beter met één stem spreken met de instanties die de regels voor dronevluchten opstellen. Want daar is nog wel wat bijschaving nodig.”