Hamburgerrestaurant serveert eerste hamburgers op openingsfeest

Heist-op-den-Berg - Het hamburgerrestaurant Hamburg in de Bergstraat verwelkomt vrijdag de eerste echte klanten. Donderdagavond werden genodigden alvast getrakteerd op veel cava en hamburgers.

De zaak ter hoogte van het Cultuurplein liep donderdag een eerste keer goed vol. “We hebben vandaag mensen uitgenodigd die mee geholpen hebben bij de realisatie van deze zaak. Er is hard gewerkt, dus nu mogen zij mee als eersten een kijkje komen nemen. Ook het gemeentebestuur, de collega-handelaars uit de Bergstraat en onze leveranciers zijn uitgenodigd”, vertelt Ruben Van Rompaey, die de zaak runt samen met Ive Van Craen.

Ook de handelaars uit de Bergstraat zijn blij met de nieuwe, hippe zaak. “Het ziet er hier binnen heel leuk uit, over de inrichting is echt nagedacht. Ze hebben een stedelijk concept naar Heist gebracht en dat is fijn. Het stond hier ook al een jaar of vijf leeg en dat is niet goed. We zijn dus als buren heel blij”, zegt Kartien Geens van de naburige kinderkledingwinkel Duimelot en Likkepot. Slager Wim Suetens, ook een naaste buur, beaamt dat. “Deze mensen hebben veel ambitie, durf en moed om dit hier op te starten. Ik doe mijn hoed af voor hen. Ik denk dat veel mensen hier zeker eens gaan willen komen eten. En zelf ga ik dat zeker ook doen als liefhebber van een lekker stukje vlees”, lacht de slager.

Het openingsfeestje was alvast een goede generale repetitie voor het openingsweekend. Van vrijdag tot zondag is Hamburg geopend tussen 15 en 21u. De zaakvoerders verwachten een massa volk. “Volgens de reacties de we al gekregen hebben, verwachten we toch dat er zo’n duizend man dit weekend zal willen proeven. Het wordt wellicht een zot weekend en een grote uitdaging om het allemaal bol te werken, maar we gaan het proberen. Mensen die misschien even geen plaats binnen hebben, kunnen in de tent die we buiten hebben gezet nog een glaasje drinken”, aldus Ruben Van Rompaey.

Het rundsvlees is afkomstig van het Charolais-rund. “Het is smaakvol, weinig vet en doorregen vlees. Ideaal voor een lekkere burger”, legt Ruben nog uit. De basisburger, een Hamburg, kost 9 euro. De duurste hamburger kost 13 euro. Voor een menuformule met frietjes en een slaatje wordt er telkens vijf euro bijgeteld. In totaal staan er tien hamburgers op de kaart, met onder andere The Italian Stallion (rundsvlees, burrata, rucola, panchetta), The Lamborgini (lamsvlees, blauwe kaas, rode ui) en The Fishalicious (vis in krokant jasje met tartaar deluxe). Opvallend op de kaart is ook de Trump Tower, een dubbele rundsburger met onder andere spek en cheddar.