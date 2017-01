Bierbeurs klinkt al voor tiende jaar op rij

Nijlen - De Nijlense vereniging Nijlen OnbegrensT (NOT vzw) organiseert komend weekend de Nijlense bierbeurs. Het is de tiende editie en daar hoort ook een speciaal biertje bij.

“We willen onze bezoekers nog steeds in de eerste plaats kennis laten maken met de enorme verscheidenheid aan biersmaken die ons land rijk is. Daar zullen we waarschijnlijk weer in slagen, want er zijn 24 brouwerijen die met een eigen stand naar onze beurs komen om hun bieren voor te stellen. Ze hebben ook onbekende bieren bij, die heel interessant zijn om te proberen. In totaal zullen er weer een honderdtal te proeven zijn”, legt Guy Nelissen uit.

NOT vzw zelf stelt de Sparrijder edition 2017 voor, een tripel van 8,5 graden. Het is een biertje dat naast een pittige dosis bitterheid ook een volheid en zachte smaak heeft die lang blijft nazinderen. Voor de receptuur stond een Nijlense amateur-brouwer garant, het brouwen zelf gebeurde in de brouwerij Pirlot van Zandhoven”, klinkt het.

De Nijlense bierbeurs vindt plaats in de Gildenzaal in de Gemeentestraat 24. Op zaterdag 28 januari is de beurs te bezoeken vanaf 14 tot 23u en zondag 29 januari van 13 tot 20u.