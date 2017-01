Zwerfvuilophaler gaat rommel tevergeefs met blote handen te lijf

Heist-op-den-Berg - De statige Hanssenslaan in Itegem (Heist-op-den-Berg) wordt al jaren geplaagd door een onophoudelijke stroom van kilo’s zwerfvuil. Het lijkt wel of er elke dag wel iemand iets in de gracht kiepert. De gemeentelijke zwerfvuilophaler Danny Govarts (54) wordt er stilaan moedeloos van. Dagelijks vecht hij met blote handen tegen het zwerfvuil in de gemeente.

“Ik kom hier minstens maandelijks om alles op te ruimen”, zucht Danny Govarts. “En dan passeren hier soms ook nog vrijwilligers uit het peter- en meterproject van de gemeente. Het duurt niet lang of het ziet er weer uit als een vuilnisbelt. Op die manier is het moeilijk om eer van je werk te halen, want er zijn blijkbaar mensen die er niet het minste respect voor hebben. Maar je kan niet anders dan volhouden, anders wordt het helemaal een vuilnisbelt”, vertelt hij terwijl hij allerlei rommel opraapt.

"Ik ruim al acht jaar het zwerfvuil op in heel de gemeente en nog altijd blijft het probleem in deze straat enorm groot. Ik ben er ook zeker van dat het gebeurt dat ze hier ’s nachts zakken vol komen weggooien. Dit kan in elk geval niet alleen van achteloze schoolkinderen komen die eens een blikje cola weggooien."

Danny doet zijn werk met veel overgave en met weinig middelen. “Ik raap alles met de blote hand bij elkaar en steek het in plastic zakken. Ik gebruik geen grijparm, want dat vind ik te omslachtig. Dat ik dan voor elk flesje moet bukken, vind ik niet erg. Ook handschoenen gebruik ik niet, ook niet als het vriest."

“Of ik geloof of het zwerfvuilprobleem ooit echt zal beteren? Ik hoop het alleszins. Het beste wat de natuur kan overkomen, is dat ze ooit tegen mij kunnen zeggen dat er geen werk meer voor mij is, dat de grachten vanzelf proper blijven. Maar die kans is heel klein, vrees ik. Dus blijf ik elke dag bezig.”