Lostraat haalt subsidie binnen van 1,6 miljoen

Heist-op-den-Berg - De gemeente heeft de belangrijke subsidie voor het fietspadenproject in de Lostraat beet. Het ontvangt 1,6 miljoen euro.

De subsidie was al langer aangekondigd, maar nu bestaat er zekerheid over. “Wij hebben een schrijven gekregen van de provincie Antwerpen, departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit met de bevestiging dat de subsidies voor de aanleg van de fietspaden in de Lostraat zijn toegekend”, bevestigt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld).

Het gaat om een bedrag van 1.607.000 euro. De totale kostprijs van de werkzaamheden, die nu volop bezig zijn en waarvan het laatste stuk pas ten vroegste eind 2018 klaar zal zijn, bedraagt 2,1 miljoen. Het bedrag dat de gemeente moet opleggen voor de belangrijke werkzaamheden bedraagt dus ‘maar’ een half miljoen euro. Het gaat in totaal om 4.366 meter fietspad. Er worden ook twee veiligere fietsoversteken aangelegd ter hoogte van het zwembad en ter hoogte van de Oudestraat.