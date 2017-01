Extra pendelparking eindelijk in zicht

Nijlen - Een oplossing voor de chronische parkeerdrukte rond het Nijlense station komt eindelijk in zicht. De gemeente heeft een bedrag gereserveerd om een pendelparking aan te leggen.

Al jaren klagen pendelaars dat het soms een helse klus is om hun wagen kwijt te geraken als ze op de trein willen stappen. “De parkeerplaatsen in de buurt van het station zijn snel volzet en de auto’s wijken dan uit naar de omliggende straten zoals de Kapellebaan en de Spoorweglei en dat is eigenlijk niet de bedoeling, want ook daar zorgen ze voor een hoge parkeerdruk”, zegt schepen van Mobiliteit Paul Laurijssen (CD&V).

“Daarom zijn we zeer blij dat we in overleg met Infrabel tot een oplossing aan het komen zijn. Er komt een pendelparking op het gekende terrein op de hoek van de Graanweg en de Molenstraat. Daar wordt nu ook al geparkeerd, maar de site is maar beperkt toegankelijk omdat de ondergrond oneffen en moeilijk berijdbaar is en omdat er bouwmaterialen liggen opgeslagen.”

De parking zit mee in het fameuze Woon-balproject waar dit jaar de laatste hand aan gelegd wordt. “Als het Woon-balproject klaar is, waar de nieuwe infrastructuur voor voetbalclub Kfc Nijlen en een woonproject in vervat zitten, kunnen we deze parking ook aanleggen. Ze zit mee in het grote project. Het zal het eerste zijn dat we op het terrein gaan realiseren van zodra we groen licht hebben voor Woon-bal. Concreet hopen we eind dit jaar of begin volgend jaar de parking te laten aanleggen.”

Volgens de afspraken met Infrabel bekostigt de gemeente de aanleg van de parking. De voorfinanciering wordt later volledig terugbetaald door Infrabel. “Op deze manier kon het project makkelijker gerealiseerd worden. En we willen dat het vooruit gaat, vandaar hebben we 750.000 euro voorzien in onze begroting voor dit project.”