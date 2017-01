Plannen Woon-bal zijn bijna klaar

Nijlen - Het ruimtelijk uitvoeringsplan Woon-bal is bijna klaar in de definitieve vorm. Dat zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckxstaens (Nijlen & U).

De plannen voor het gebied tussen de N13, Molenstraat en de spoorweg tekenen het gebied uit waar de nieuwe voetbalinfrastructuur van Kfc Nijlen zal ingeplant worden, samen met een grootschalig woonproject. “De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening heeft de binnengelopen bezwaren onderzocht en heeft advies uitgebracht aan het schepencollege. Wij hebben dan de opdracht gegeven aan studiebureau om de laatste aanpassingen in het ontwerp te doen waar nodig. Eind januari is dat normaal afgerond. We mikken op gemeenteraad van maart om de plannen definitief goed te keuren”, zegt Boeckxstaens.

De laatste aanpassingen gaan onder andere over de inplanting van de parkings. Ook in een specifiek geval wordt de afstand tot een perceelsgrens bijgesteld.

Oppositieraadslid Jinse Van den Bogaert (N-VA) vroeg onlangs ook opnieuw om de bevestiging dat er ook ruimte blijft voor recreatief voetbal. De schepen beaamde dat. “De groene rand rond de terreinen zal trouwens ook door iedereen gebruikt kunnen worden, met bijvoorbeeld een Finse piste en een wandelpad”, aldus de schepen.